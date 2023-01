Mediaset controprogramma Sanremo 2023

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Pier Silvio Berlusconiha deciso di non fermarsi nella settimana del Festival di, continuando con la regolare programmazione anche durante la kermesse canora di Rai 1. Le reti del Biscione, dunque, tornano are il Festival della Canzone Italiana. “Da editori riteniamo un valore aggiunto fornire al pubblico un’alternativa di visione e assicurare ai telespettatoritutti gli appuntamenti abituali senza pause. Lo possiamo fare perché, dal punto di vista commerciale, l’andamento positivo della raccolta pubblicitariadurante i Mondiali di Calcio ci ha dimostrato che in questa fase di mercato gli eventi in onda sulle reti concorrenti poco incidono sui ricavi pubblicitari della nostra programmazione” fa sapere la tv di Pier Silvio ...