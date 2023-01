Maxi truffa all' anziana ereditiera | ' Dacci i soldi o tuo figlio va in galera' | il bottino milionario è da capogiro

MilanoToday.it

Ma era ladi una pagina Facebook La ricostruzione I truffatori , secondo quanto riferito dalla polizia di Stato, che indaga sul caso, ieri pomeriggio hanno telefonato alla donna, che vive in ...Ilprocesso avviato in Vaticano da più di un anno per capire se vi è stata corruzione tra le ...suggerito a Perlasca cosa raccontare ai magistrati che stavano indagando sulla compravendita... La maxi truffa da 4 milioni all'ereditiera: rubati gioielli, orologi e pezzi da collezione Il maxi processo avviato in Vaticano da più di un anno per capire se vi è stata corruzione tra le pieghe della compravendita del famoso Palazzo di Londra, si sta rivelando ...Le è stato fatto credere che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente. La donna è stata raggirata da un finto avvocato e un finto carabiniere ...