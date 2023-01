Maxi truffa alla ricca ereditiera | rubati gioielli | orologi e pezzi da collezione

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Era convinta che quei soldi servissero per liberare suo figlio. Così, non si è fatta problemi a consegnare tutto ciò che aveva in casa. Poco dopo, però, si è accorta di essere caduta nella rete dei banditi....

Inoltre, alla luce dei- controlli operati nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza (e dell'incontro tenuto ieri poco prima del cdm tra Meloni, Giorgetti e il Comandante generale Giuseppe .../ - Sequestrato un : è un 'Apollo con lo scudo' attribuito a Giambattista : indagati due trevigiani, il falsario e il venditore.operazione della Guardia di finanza di Venezia che la scorsa estate ha dato esecuzione, su ordine della Procura della Repubblica di Treviso, ad una serie di perquisizioni, legate alla messa in ... «Con quelle risorse abbiamo aumentato le pensioni e tagliato il cuneo fiscale. Provvedimenti mirati ai più deboli, non orizzontali e per tutti come il taglio delle accise».