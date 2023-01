Mattarella ad ambasciatore Iran “Ferma condanna per brutale repressione”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale, per la presentazione delle lettere credenziali, il nuovodella Repubblica Islamica dell', Mohammad Reza Sabouri. Nel breve colloquio il presidenteha espresso “ladella Repubblica Italiana e la sua personale indignazione per ladelle manifestazioni e per le condanne a morte e l'esecuzione di molti dimostranti”, si legge in una nota del Quirinale.Al tempo stesso il capo dello Stato ha sollecitato l'“a rappresentare presso le autorità della Repubblica Islamica dell'l'urgenza di porre immediatamente fine alle violenze rivolte contro ...