Materie prime: Mercati24 punta sui metalli per l'elettrificazione (Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il 2022 si è rivelato un anno molto intenso per il settore delle Materie prime, tuttavia non sono pochi gli analisti finanziari a ritenere che i mesi a venire potrebbero essere addirittura più frenetici: alcune nicchie, infatti, hanno subito profondi sconvolgimenti a causa della velocità con cui si evoluti gli scenari sul fronte dell'approvvigionamento energetico, prima fra tutte quella dei metalli per l'elettrificazione. Gli esperti di Mercati24, portale di formazione in ambito finanziario, hanno stilato proprio di recente un approfondimento in cui viene descritta la transizione, che sta interessando tali commodities, e in cui vengono analizzate le possibili conseguenze sui mercati di riferimento. Le opportunità derivanti dal processo di decarbonizzazione Il processo di decarbonizzazione, avviato su ...

