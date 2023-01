“MasterChef” | le anticipazioni della puntata del 12 gennaio

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Questa volta prova esterna a Tropea Continuano le sfide tra i fornelli diItalia, in onda domani, giovedì 12su Sky disponibile in streaming su NOW. Sotto la Mystery Box, gli aspiranti chef non troveranno ingredienti e prodotti per cucinare bensì persone fondamentali nel viaggio verso la realizzazione del loro sogno. L’imprevedibilità sarà la parola d’ordine che i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli imporranno anche all’Invention Test, che vedrà i concorrenti cucinare divisi a coppie. Leggi anche: “Italia”: ledelle due nuove puntate del 5A seguire, il viaggio diItalia approderà nella patriacipolla rossa, a Tropea, in Calabria. Questa sarà la seconda prova in esterna ...