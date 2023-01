Martina Nasoni | lo sgarbo del GF Vip | “Sono stata contattata ma…”

leggo.it

A raccontare quanto accaduto con la redazione del Grande Fratello Vip è stata, ex concorrente della versione "nip" del reality show di Canale 5 ed ex fidanzata di Daniele Dal Moro . ..., ex vincitrice della sedicesima edizione del Grande Fratello , si è sfogata su Instagram in merito ad un invito da parte della redazione del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa ... GF Vip, l'ex vincitrice Martina Nasoni contro il programma: «Io invitata per una sorpresa a Daniele, poi hanno Quando un concorrente del Grande Fratello Vip come Daniele Dal Moro ripensa alla bella esperienza avuta con Martina Nasoni, che è poi diventata una sua ex per divergenze caratteriali e di vita in ...Nelle ultime ore nella Casa del Gf Vip Oriana Marzoli si è lasciata andare rivelando che cosa è per lei realmente Luca Onestini.