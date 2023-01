Martello | corda e fuga Le ricerche online del killer di Alessandra

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Prima di uccidere la ex fidanzata, Giovanni Padovani aveva fatto dellesul web per organizzare il delitto perfetto. Tra gli appunti: "Come uccidere la moglie ed essere felici"

Nelle note sul cellulare il 20 agosto Giovanni Padovani scriveva: "Nastro isolante,(meglio manette), fai chat inventata tra te e lei dove ti dice di venire a casa sua e portare ...... Praia de Pauba dove ci sipuò lanciare con unadoppia sospesa a 10 metri, pura adrenalina. ... tra cui cernie, squalie mante. Bùzios, la St Tropez del Brasile Armação de Búzios amata da ... Alessandra Matteuzzi, così Padovani pianificò il delitto. Le ricerche on line: «Martello e corda, poi carcere o fuga» Prima di uccidere la ex fidanzata, Giovanni Padovani aveva fatto delle ricerche sul web per organizzare il delitto perfetto. Tra gli appunti: "Come uccidere la moglie ed essere felici" ..."Uccide ex a sprangate", "Come stordire una persona con una mazza", "Pena omicidio volontario". Sono alcune delle centinaia di ricerche, fatte da inizio giugno 2022 fino poco prima del delitto e trova ...