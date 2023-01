Marin Cilic salta l' Australian Open | ' Affranto | ma la salute viene prima'

Ubitennis

"Il 2023 non è certo iniziato bene. Sono affranto, ma non posso giocare l'Australian Open. La salute viene prima". Un rassegnato Marin Cilic ha annunciato così che salterà l'edizione 2023 dello Slam Down Under. Con un tweet, Cilic ha comunicato che non potrà essere al via dell'Happy Slam: 'La salute viene prima di tutto'. Ancora qualche fastidio al tendine del ginocchio sinistro per Nole, ma allarme subito rientrato dopo le dichiarazioni del serbo.