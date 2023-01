Mariangela Melato | la sorella Anna ricorda | “Lei e Lina Wertmuller | due matte”

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ladi, torna a parlare a dieci anni dalla morte della straordinaria attrice cinematografica e teatrale. Ospite della trasmissione Di buon mattino su Tv2000 ha voluto regalare qualche ricordo agli spettatori svelando anche dei particolari molto interessanti sulla carriera e la personalità della protagonista di “Travolti dal destino”. Tra questi dettagli, l’aspetto cheamava di più del suo lavoro: “Non aveva mai un personaggio addosso. Riusciva a fare nel cinema la poliziotta come la donna borghese di Milano. Non aveva un carattere preciso e per lei era essenziale ogni volta fare una cosa diversa. La cosa che le piaceva di più del suo lavoro era sperimentare le sue capacità”. Attrice di film indimenticabili come Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare ...