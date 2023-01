Marco Ramondino e l’ascesa della Bertram Yachts Tortona | “Vogliamo dimostrare di non essere una meteora I risultati ci danno ragione”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023), allenatoreDerthona, è stato intervistato su “Il Messaggero” da Sergio Altobelli, ha scherzato sul fatto di ritrovarsi di fronte in panchina leggende come Scariolo e Messina: “Io come stazza sono grosso eh, ma camminare lungo la stessa linea laterale con due coach così grandi come Messina e Scariolo mi fa sentire davvero piccolissimo”. Il segreto di questa squadra secondo Riccardo Tavernelli è “Il segreto e la consapevolezza con la quale affrontiamo le cose, a partire dagli allenamenti. C’è serenità ma anche serietà, sappiamo quando scherzare e quando fare sul serio, e questo rafforza molto il gruppo e lo si vede poi in campo. È bello e gratificantecapitano di una squadra e di una società così, nel momento più alto ...

