(Di mercoledì 11 gennaio 2023) «Per non far vedere questo oltraggio e questa profanazione del suo tempio abbiamo coperto l?altarino e aperto la finestra dove è raffigurato il suo volto». È la...

ilmattino.it

Sai chi è stato un inviato speciale di Maduro. Negli anni del bloqueo, ha portato grano, ... all'intento di assassinio del presidente Maduro, e ildi Alex Saab come nuova ...I Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego hanno denunciato, per contraffazione e abusivismo commerciale, un uomo che aveva allestito, nella piazzetta ormai nota come 'Largo' , un mercato di ... Maradona, sequestro bis: al murale dei Quartieri Spagnoli scatta la rivolta Sequestro della Polizia al “Santuario” di Maradona: sotto chiave centinaia di articoli contraffatti coi loghi del Calcio Napoli, un denunciato ...I carabinieri emiliani mettono in guardia su un nuovo ordigno ad alto potenziale col nome del calciatore georgiano, nuovo idolo del Napoli. Intanto in Campania proseguono i sequestri: arrestati due in ...