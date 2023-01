Mara Venier verso l’addio “Domenica In”? “Ma non mi ritiro dalla tv”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ogni, anche durante le festività natalizie,è stata al timone del suo storico programma pomeridiano raggiungendo ottimi ascolti. In queste ultime edizioni spesso e volentieri la conduttrice veneta ha confessato la sua stanchezza ed il desiderio di lasciare “In” per dedicarsi alla famiglia, ma anche ad altri progetti lavorativi. Viste le ultime esternazioni della presentatrice l’ipotesi delalla conduzione diIn nel 2023/2024 sembra sempre più certo. Leggi anche l’articolo —> “In”,ricorda Sinisa Mihajlovic: la conduttrice commossalascia “In”? Cosa ha detto in un’intervista ...

leggo.it

Luisa Ranieri, a Domenica In l'amore per Luca Zingaretti: 'Andiamo avanti, qua si lasciano tutti' Luisa Ranieri ospite a 'Domenica In' si racconta a: l'attrice napoletana, legata sentimentalmente da tempo al collega Luca Zingaretti, ha parlato della sua carriera professionale ma soprattutto del suo ruolo da mamma, e si lascia andare ...Era successo con Fiorello,e il ... Domenica In, l'insolito regalo di Ezio Greggio per Mara Venier: «Questo è un mazzo di...» Mariangela Melato causa morte. Nata a Milano il 19 settembre 1941, Mariangela Melato è stata un'attrice di cinema e teatro.A Viva Rai 2 Fiorello e Fabrizio Biggio hanno inavvertitamente mostrato il numero di telefono di Alessia Marcuzzi e rivelato la gravidanza di Nina Zilli.