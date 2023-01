Mandorle snack ideale per chi pratica sport | lo studio

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) (Adnkronos) – Consumarefavorisce il recupero muscolare e riduce l’affaticamento dovuto all’esercizio fisico. E’ quanto emerge da unocondotto da scienziati dell’Appalachian State University nel North Carolina, pubblicato su ‘Frontiers in Nutrition’. La ricerca, che ha coinvolto 64 adulti sani non fumatori, senza obesità e con un’età media di 46 anni, che svolgevano meno di 3 sessioni di allenamento a settimana, ha dimostrato che spuntini a base diriducono la sensazione di affaticamento e tensione, aumentano la forza delle gambe e della parte bassa della schiena durante il recupero e riducono i danni muscolari durante il primo giorno di recupero. L’esperimento, sostenuto con finanziamenti dall’Almond Board of California, ha utilizzato un disegno a gruppi paralleli randomizzati – riferisce una nota – in cui ...