Mancini | l’ultimo abbraccio a Vialli | “Ci siamo lasciati come ci siamo trovati”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Robertocerca di avere la stessa forza e di restare a testa alta fino alla fineha fatto Gianluca. Ci riesce, lo fa per lui, perché erano i gemelli, nati in quel mondo del calcio che oggi è così raro vedere ancora. A Porta a Portaraccontaincontro con, l’ultima volta che l’ha visto. Non pensava che quello sarebbe diventato il loro addio.sempre e ancora una volta, arrivando nella clinica a Londra è statoa dargli coraggio. Gianluca ha cercato ancora una volta di proteggere Roberto, ancora una volta ha cercato di non farlo soffrire. Passano i giorni e il dolore è sempre lo stesso, la commozione di tutti per la morte di un grande del calcio, di un grande uomo, è ancora forte. In tanti hanno parlato ...