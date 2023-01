Maldini | «Leao? Sembra che la sua volontà ci sia Quelli che volevano rinnovare lo hanno fatto»

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il direttore tecnico del Milan, Paolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset prima della sfida contro il Torino di Coppa Italia. «E’ un torneo importante che in passato non è stato trattato come tale. Io mi ricordo che nell’edizione di 20 anni ho partecipato veramente poco, solo la finale di ritorno… Ora ha acquisito un’importanza maggiore».ha parlato di De Ketelaere, che moltidefinito la delusione del mercato estivo del Milan. «Non si può pensare che un giocatore di 21 anni, con cinque stagioni di contratto, su cui c’è stato un investimento a lunga scadenza, che una partita di Coppa Italia sia l’ultima spiaggia. Questo credo sia sbagliato, dobbiamo essere equilibrati. Abbiamo visto tante volte che bisogna aspettare, la questione Tonali ha insegnato tanto a tanti, questi giocatori sono ...

Milan News

Commenta per primo Paolofa il punto della situazione su due importanti rinnovi del contratto in casa Milan. Il ... Come procede la trattativa per il rinnovo diCi stiamo sentendo, ci sono ...Fra rinnovi e mercato. Paoloè intervenuto ai microfoni di Mediaset prima della sfida di Coppa Italia tra Milan - Torino ... 'Conci stiamo sentendo, ci sono le videochiamate e non dobbiamo ... Maldini a Mediaset: "Leao C'è la volontà di rinnovare, Bennacer lo faremo nelle prossime ore. Tutti... Ma spostandosi sul fronte rinnovi quello che Maldini e il management rossonero si preparano a fare è decisamente tanto: in primis per Bennacer e, soprattutto, Leao: "Per Bennacer è la settimana ...Paolo aldini prima di Milan-Torino ha parlato di alcuni temi interessanti, tra i quali il rinnovo di Rafa Leao.