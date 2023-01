Maifredi | “Juventus anti Napoli? Ma avete visto come vince le partite!”

AreaNapoli.it

Napoli - L'ex allenatore di Bologna e, Gigi, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni: 'Il passo falso con l'Inter ci poteva stare, il Napoli può perdere tranquillamente ...Parliamo di Luigi, che nel 1990 divenne allenatore della. Quest'ultima puntò molto su, ma egli non riuscì a mantenere le aspettative che la società aveva su di lui. In ... Maifredi: 'Juventus, ma quale anti Napoli: avete visto come ha vinto le partite' Gigi Maifredi, ex tecnico della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, concentrandosi su Napoli-Juventus.L’ex allenatore di Bologna e Juventus, Gigi Maifredi, è intervenuto a 'Febbre a 90', in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni: “Il passo falso con l’Inter ci poteva stare, il Napoli ...