Mai promesso tagli sulle accise Meloni smonta le falsità della sinistra

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Una risposta alle accuse mosse dall'opposizione, ma anche un messaggio agli alleati di governo, in particolare a Forza Italia che da giorni chiede un intervento per calmierare l'aumento del prezzo dei carburanti. All'indomani del varo in Consiglio dei ministri del decreto ad hoc sulla trasparenza del costobenzina, Giorgiasi affida ancora una volta al collaudato format del video social per spiegare ai cittadini le scelte dell'esecutivo che guida. Nei 15' minuti di filmato la premier rivendica quanto fatto, ovvero la decisione di nonare nuovamente lesu benzina e diesel. E questo perché la misura adottata dall'esecutivo Draghi, ricorda, "costa mediamente un miliardo al mese, 10 miliardi l'anno". Risorse preziose in tempi di crisi che alla fine si è deciso di utilizzare in altro modo perché da ...

la Repubblica

Proprio l'impegno di McCarthy per difendere la vita nascente e la maternità non èstato messo ... dopo 14 votazioni andate a vuoto, hadi costituire una nuova sottocommissione della ...'La presidente Meloni quando dice di non averalle elezioni di tagliare le accise o ci prende in giro o ha la memoria corta. Propendiamo per la prima ipotesi. Lasci perdere la propaganda: le bugie hanno le gambe corte. I cittadini ... Meloni: "Mai promesso il taglio delle accise". Ma il programma elettorale di Fratelli d'Italia la smentisce In questa edizione: Meloni: mai promesso di tagliare accise, Carenza farmaci, al via verifiche, Ucraina, pesanti combattimenti a Soledar, Usa, ripartono i voli dopo lo stop, Iran: Mattarella: indignat ...“Io non ho promesso in questa campagna elettorale che avrei tagliato le accise sulla benzina banalmente perché sapevo quale era la situazione di fronte alla quale mi sarei trovata”. E’ così che la pre ...