Ma almeno cambiate numero…

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) I truffatori non smettono mai di provarci, durante le feste con tentativi come quello che vi sto per raccontare hanno fatto festa grossa, perché è molto probabile che – grazie al numero sempre maggiore di persone che acquistano i regali online – di gente che è cascata nei loro trucchetti ce ne sia stata tanta, noi speriamo sempre che qualcuno, magari anche grazie ai nostri consigli, si sia salvato. Oggi parliamo dell’ennesimo tentativo di phishing che gioca sul nostro attendere un pacco, sì perché sta tutta qui la truffa, nel tentare di spingerci a cliccare (da mobile) su un link. L’SMS che ci arriva riporta questo testo: Abbiamo tentato di consegnare il tuo ordine 910029334 oggi 09/01/2023. Dato che non c’era nessuno in casa devi riprogrammarlo qui uvog.info/BXKVJIRCliccando sul link da telefonino il rischio di trovarsi su un sito di malware è altissimo, lo stesso link cliccato da ...