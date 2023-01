L’Unione europea non conosce crisi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) È proprio il cado di dirlo:è pronta a mettersi in posa. Una posa decisamente cara considerando che la spesa complessiva supererà i 4,6 milioni di euro. È quanto si legge in un bando di gara recentemente aggiudicato e indetto proprio dal Parlamento europeo.non bada a spese. Ecco quanto costano Consiglio, Commissione e Parlamento “Copertura fotografica delle notizie dell’Ue e fotografie per scopi illustrativi”, l’oggetto del bando. Più nel dettaglio, dalla documentazione emerge che l’obiettivo è garantire “copertura fotografica delle notizie dell’Ue e fotografie per scopi illustrativi in tutto il mondo, senza eccezioni geografiche, da utilizzare per le esigenze di informazione e comunicazione delle tre istituzioni partecipanti” e cioè Consiglio, Commissione e Parlamento. In altre ...