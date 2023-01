Luna | il ritorno della giovane rapper con il singolo ABC

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) ABC è il nuovodi, eclettica portavoceGenerazione Z, prodotto da Big Fish Esce venerdì 13 gennaio ABC (Island Records), il nuovodi, eclettica portavoceGenerazione Z. ABC è un brano pieno di grinta ed energia, tratti peculiari disua musica. Unin grande stile in cui larivendica, con la giusta sfrontatezza, il posto che le spetta sulla scena. Il beat che accompagna le parole dell’artista è potente ed entra subito in testa, un sound incisivo che “non si scorda mai come l’ABC”. Anche ABC si avvale di una produzione di prima classe interamente curata da Big Fish, con cuiprosegue un sodalizio artistico ...

