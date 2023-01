L' ultimo trucco del trasformista

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Giuseppe Conte interpreta alla perfezione il copione per i prossimi appuntamenti elettorali: fa il leader «sinistrissimo» sulle orme del transalpino Jean-Luc Mélenchon. Peccato per qualche «scivolata sulla neve» che spiace al suo spin doctor Casalino. Ma il sentiero è tracciato... Silenzio in sala, luci spente, si alza il sipario. Avvocato del popolo, premier azzeccagarbugli, machiavellico Giuseppi, leader in cerca d’autore, sinistrissimo Giuseppón. Il Leopoldo Fregoli della politica italiana aggiunge al suo vasto repertorio due imperdibili e antitetiche interpretazioni: il Dogui, creatura vanziniana che villeggia a Cortina ostentando ricchezza, e Ghino di Tacco, masnadiero che depredava viandanti diventato lo pseudonimo di Bettino Craxi. Ormai indiscusso leader della sinistra, Giuseppe Conte è tutto e il contrario di tutto. Grazie al suo istrionico talento, ovviamente. Ma anche a ...

Io Donna

Arisa è una sostenitrice convintissima del body positivity e dell'apprezzarsi per ciò che si è, molto spesso quindi si mostra senzae parrucco come è successo nell'post che ha ...Se per gli storici moderni, quest'ruolo non può essere confermato, è invece certo che il ... C., ilnon è mai passato di moda. Da un miscuglio di fuliggine con un minerale chiamato galena ... Golden Globes 2023: dallo shag di Jenna Ortega al long pixie di Julia Garner, i beauty look In particolare, secondo la ricostruzione, il ministero dell’Interno sceglierebbe i porti dei comuni amministrati da giunte di centrosinistra. Il ministro Piantedosi dovrebbe chiarire al più presto”.Pa ...Chiara Ferragni va dalla psicologa così come il marito Fedez. I due non l'hanno mai nascosto e anzi sono attenti sostenitori della cura della salute mentale. Secondo l'influencer e ...