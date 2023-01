L' ultima volta Mancini rivela il ricordo più drammatico su Vialli

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) “Sono andato a trovare Luca a Londra a dicembre, avevo un po' di paura". È ilpiù commovente quello che il ct della Nazionale Robertoa Porta a Porta, martedì 10 gennaio, su Gianluca, scomparso il giorno dell'Epifania a 58 anni, dopo aver perso la battaglia contro il maledetto tumore al pancreas contro cui ha lottato per cinque lunghi anni. "Si è svegliato, abbiamo riso, scherzato - raccontaa Vespa - abbiamo chiamato Lombardo. Mi ha detto ‘o sono sereno, stai tranquillo. Mi ha tirato lui su di morale. Era lucidissimo, ci siamo ritrovati come ci siamo lasciati. È sempre stato un combattente, non ha mai mollato nulla fino alla fine. Il suo carattere era questo, un gladiatore. Sono orgoglioso di avere avuto Gianluca come amico". Poi con grande commozione confessa ...

US Cremonese

Secondo l'edizione della statistica 'Banche e moneta: serie nazionali', pubblicata dalla ... Ancora una, invece, i tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono saliti in misura ...A lanciare la clamorosa notizia e La Repubblica , sottolineando come l'goccia a far ... Con lui l'indiano Sandeep Tiku , responsabile delle tecnologie e nell'incontro è emerso per la prima... Verona-Cremo: in A l'ultima volta finì 2-2 La star di Euphoria si fa notare per la sua assenza. Una foto in bianco e nero per salutare e ringraziare la sua community che da sempre la sostiene ...Domenica 15 gennaio 2023 alle ore 12.30 si giocherà Sassuolo-Lazio: ecco precedenti, statistiche, quote scommesse, curiosità e tutto ciò che c’è da sapere sulla sfida valida per la giornata numero 18 ...