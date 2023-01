“L’ultima parola” di Ilya Yashin | il gran oppositore di Putin che ha detto | basta

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Care e cari lettori, ieri ho scritto qui sull’intervista di Tomas Venclova ripresa da Gazeta Wyborcza. Mi sono accorto solo dopo che era stata pubblicata, il 5 gennaio, dal portale “La nuova Europa”, erede della rivista “Russia cristiana ieri e oggi” (1960) e poi “L’altra Europa” (1985). Oltretutto, a differenza della mia, pressoché automatica, la sua traduzione è eccellente. In cambio, attingo alla dichiarazione finale – “”, poslednee slovo, si chiama tecnicamente, e tetramente, così – di, condannato lo scorso 9 dicembre a 8 anni e 6 mesi per aver denunciato in aprile la strage di Bucha sul suo canale youtube. Il testo era stato interamente pubblicato anche dal Foglio del 7 dicembre, e commentato da Giuliano Ferrara pochi giorni dopo: “Il caso...