Lukaku a picco | voci pazzesche all' Inter | Che fine può fare

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) «Un anno e mezzo fa era di gran lunga il giocatore più determinante del nostro campionato, vinceva le partite da solo, adesso sembra veramente un altro giocatore. Non so se sia una questione di condizione fisica o di modulo». Luca Marchegiani, commentatore Sky ed ex calciatore, sintetizza perfettamente la situazione che sta passando Romelucon l'alle prese con una stagione che sembra diventata un vero incubo da cui l'attaccante nerazzurro non riesce più a svegliarsi. Anzi. È di ieri, infatti, la notizia che il giocatore ha riportato una lieve infiammazione ai tendini del ginocchio sinistro. Un problema già accusato in occasione della gara contro il Napoli e che lo costringerà a dare forfait per la gara di Coppa Italia in programma oggi contro il Parma a San Siro (ore 21, diretta Canale 5). Nulla di preoccupante, Inzaghi conta di ...

