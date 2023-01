“Lui è mio” GF Vip 7 | rissa per Daniele Dal Moro | volano gli stracci tra le due concorrenti

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)Daldiventa il concorrente più conteso nella casa del GF Vip. L’ex volto di Uomini e Donne rientra spesso nelle discussioni di Oriana Marzoli e Nicole Murgia. L’influencer venezuelana dice di essere interessata a Luca Onestini, ma poi finisce tra le braccia del ragazzo veronese. Un dettaglio di non poco conto perché alimenta le gelosie e i malumori di Nicole Murgia, sua amica nella Casa, che perha iniziato ad avere un forte interesse. Per questo motivo Nicole Murgia si è sfogata in confessionale: “Sapendo che ho un interesse per una persona e poi vendo a sapere questa roba qua, ci rimango di m***a!”. Il riferimento è ovviamente a Oriana e alla sua sempre più importante vicinanza al modello e imprenditore veneto culminata qualche notte fa in un bacio sotto le coperte. L’attrice ha puntato sin da subito il ...