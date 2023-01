L’Ue guida il progresso sull’idrogeno Ma occhio al sorpasso della Cina

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Per essere un’industria ancora in fasce, il comparto dell’idrogeno sembra avere davanti un futuro luminoso. Oggi se ne produce poco e quasi esclusivamente mediante combustibili fossili, ma la produzione di idrogeno verde (via elettrolisi, utilizzando acqua ed energia pulita) promette di svolgere un ruolo importante nella decarbonizzazione dei settori più complessi da convertire, come acciaio, cemento e trasporti marittimi. Questa prospettiva è alla base di un’accelerazione globale, sia sul frontericerca che su quello di piani e finanziamenti statali. L’ultimo rapporto dell’Agenzia internazionale dell’energia, il primo del suo genere sul settore dell’idrogeno, rileva un’impennata di nuovi brevetti incentrati sull’abbassamento delle emissioni. Le innovazioni green sono già più del doppio di quelle relative alle tecnologie consolidate, e nel 2020 rappresentavano ...

