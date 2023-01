Luciana Littizzetto provoca Alessia Marcuzzi a Boomerissima

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ieri sera, martedì 10 gennaio 2023 è andato in onda l’appuntamento con. Il grande ritorno diin tv, in veste di conduttrice è stato molto seguito, oltre che atteso. La presentatrice ha accolto nello studio di Rai 2 tantissimi ospiti che hanno contornato la lunga, ma leggera, serata. Chi c’era tra di loro?. La nota comica torinese non si è tirata indietro dal farezioni, discorsi e strappare una risata a chi ha deciso di guardare il debutto di questo nuovo show del piccolo schermo.scherza eè approdata a...