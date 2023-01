Luca Vitali | “Molto contento di poter giocare con Alex Finelli”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Treviglio. Martedì mattina al PalaFacchetti è avvenuta la presentazione ufficiale davanti a stampa e ai tifosi di, ultimo acquisto definito dalla Blu Basket in settimana. Il presidente Stefano Mascio, insieme a coach, ha spiegato la trattativa che ha portato l’esterno classe ’86, che lo scorso anno aveva giocato con Napoli e successivamente nella fase finale della stagione per i playoff con Cantù, in canotta biancoblù. “Intanto colgo l’occasione per fare i complimenti alla squadra e al coach per la strada che abbiamo imboccato – commenta Mascio – con il coach abbiamo condiviso la volontà di inserireper fornire supporto alla squadra, per le caratteristiche tecniche e umane del giocatore e per la volontà di allungare il roster”. “rappresenta un ...