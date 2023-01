Lubiana-Perugia oggi | Champions League volley 2023 | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) A distanza di quasi un mese dall’ultima partita europea, la Sir Safetytornain campo inper la partita che vedrà la squadra umbra sfidare gli sloveni dell’ACH, valida per il quinto turno della fase a gironi della stagione 2022/23. I Campioni del Mondo sono a punteggio pieno dopo quattro turni e sono vicini alla matematica certezza di qualificarsi per i quarti di finali della competizione. La squadra slovena è la più vicina in classifica, avendo accumulato 7 punti nei primi quattro incontri. Di conseguenza basterà evitare una improbabile sconfitta per 3-0 o 3-1 per poter festeggiare il primo posto nel raggruppamento già. Simone Giannelli, Wilfredo Leon e compagni partiranno con tutti i favori del pronostico nella ...