Louis Vuitton | l’italiano Pietro Beccari nominato presidente e ad

Grandi cambi ai vertici del gruppo della moda e del lusso Lvmh. Pietro Beccari , alla guida di Christian Dior Couture dal 2018, diventa presidente e amministratore delegato di. Lo rende noto Lvmh, evidenziando che l'italiano Beccari, 55 anni, prende il posto di Michael Burke, che assumerà nuove responsabilità, riportando direttamente a Bernard Arnault , ...... Delphine, è stata nominata amministratore delegato di Christian Dior al posto di Pietro Beccari , che andrà alla guida di, altro marchio del gruppo. È quanto si legge in un comunicato ... La scelta di Arnault: a guidare Louis Vuitton sarà un italiano Le due nomine si collocano nella nuova strategia del patron di Lvmh per organizzarne l’eredità del gruppo e proteggerlo dalle scalate esterne.AGI - Delphine Arnault, figlia di Bernard Arnault, è stata nominata ceo di Christian Dior Couture, mentre Pietro Beccari, che in precedenza ricopriva tale incarico, assumerà la guida di Louis Vuitton, ...