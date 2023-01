Lotteria 2023 | ecco i biglietti di consolazione | premi di seconda e terza categoria

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita, al termine della riunione di stasera, ha stabilito di attribuire 195totali per un importo complessivo di 16 milioni e 211 mila euro. Idei 195vincenti saranno così suddivisi:DI PRIMA: 1o 5.000.000 di euro; 2o 2.500.000; 3o 2.000.000; 4o 1.500.000; 5o 1.000.000.DOVE SONO STATI VENDUTIDI): 10da 50.000 euroDI...

4Fan.it

... il credito di imposta per i commercianti che neladeguano i registratori telematici di emissione degli scontrini alla tecnologia necessaria alla nuovadegli scontrini (il credito di ...... il credito di imposta per i commercianti che neladeguano i registratori telematici di emissione degli scontrini alla tecnologia necessaria alla nuovadegli scontrini (il credito di ... Lotteria Italia 2023, chi ha vinto Ecco l’incredibile storia vera 3' di lettura Fano 11/01/2023 - Sarà la “Cena grassa” in programma martedì 17 gennaio (S. Antonio Abate primo giorno grasso, dove nella tradizione contadina si ammazzava il maiale) al Mediterraneo Sho ...ROMA - Con 205 voti favorevoli, l'Aula della Camera ha votato la fiducia al Dl Aiuti-Quater, che stanzia 80 milioni di euro per il 2023 per finanziare il ...