Loro Piana veste la Juve

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Eleganza e modernità, discrezione raffinata e comfort totale: c'è tutto questo nelle nuove divise istituzionali dellantus firmate da. Due eccellenze italiane (e piemontesi, visto cheè stata fondata e ha la sua sede principale a Quarona, in provincia di Vercelli) che si sono incontrate e che danno vita a un binomio vincente. Con dei modelli d'eccezione, ovvero gli stessi campioni bianconeri, che nel video di presentazione ufficiale si vestono nello spogliatoio dell'Allianz Stadium con i nuovissimi capi, curati nei dettagli e simbolo della miglior tradizione sartoriale italiana. Bonucci e compagni indosseranno le nuove divise nelle occasioni più formali della stagione, in campionato, in coppa e in tutti gli eventi ufficiali che coinvolgeranno i calciatori bianconeri. Una ...

