Lorella Cuccarini ne ha per tutte | cosa pensa di De Filippi | Toffanin e Blasi

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 11 gennaio 2023), confermata anche quest’anno nella rosa dei professori della scuola di “Amici” di Maria De, ha rilasciato un’intervista a Matteo Mancini in cui ritorna sul “trauma” dell’esperienza vissuta a “La Vita in Diretta” su Rai1. Come in molti ricorderanno laha lasciato il programma dopo una sola stagione per contrasti con il collega Alberto Matano che ha definito maschilista e con un ego sfrenato. Anche se i ben informati attribuisco il mancato rinnovo alle sue idee sovraniste e no vax. Tornando a parlare di quella stagione, la prof di Amici la definisce “un’esperienza che mi ha lacerato”.(Foto da Instagram): “Maria Deha sempre ragione” Sembra che ...