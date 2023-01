Londra | pacco con uranio trovato all’aeroporto di Heathrow | indagini dell’Antiterrorismo

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Indagano l’Antiterrorismo britannico e i servizi di sicurezza sul ritrovamento dicontenentedi. La notizia, riportata da The Sun, è stata ripresa da diversi media inglesi. Ilproveniva dal Pakistan ed era arrivato con un volo dall’Oman. Il materiale radioattivo è stato segnalato da uno scanner mentre veniva trasferito in un capannone merci dopo una spedizioni di metallo. È tutto avvenuto il 29 dicembre. La destinazione prevista non è stata resa nota e al momento nessuno è stato arrestato. L’Antiterrorismo è stata informato dalla polizia di frontiera che una quantità “molto piccola di materiale contaminato” è stata rilevata dopo lo screening di routine. Il comandante Richard Smith della squadra antiterrorismo ha dichiarato poi alla ...

la Repubblica

. Unall'uranio. L'inquietante scoperta è stata fatta dagli agenti di sicurezza a Heathrow, il più grande aeroporto londinese. Ora in campo è sceso l'antiterrorismo per una vicenda da ...Ci hanno tirato ilMichele71 (@BackstageFilm71) January 9, 2023 Lukaku ormai è andato ... 2023 #Lukaku pronto per il ritorno acarlog (@graziolicarlo) January 9, 2023 Allarme a Londra, trovato uranio in un pacco all’aeroporto di Heathrow L’antiterrorismo britannica ha aperto un’indagine su un pacco contenente uranio, trovato due settimane fa all’aeroporto di Heathrow, a Londra. Secondo Scotland Yard, il materiale è stato scoperto di u ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...