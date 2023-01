ilGiornale.it

La cronaca di quei giorni memorabili La grandedi freddo del gennaio 1985 prende forma nei ... verso mezzogiorno, inizia una prima nevicata figlia di un ulteriore impulso di ariache ...... dando così il via ad un'di gelo come già capitato nel passato (1929, 1956, 1985, 1996, 2012,...un vortice ciclonico continuamente alimentato da queste incursioni fredde di origine, con la ... L'ondata artica in arrivo: le previsioni da incubo di Giuliacci I giorni di freddo più intenso saranno quelli compresi tra il 22 e il 24 gennaio, ma il fenomeno dovrebbe iniziare già dalla prossima settimana ...Il 2023 in Russia è iniziato con temperature gelide! Nella parte europea del Paese il termometro è sceso a -20°C, in Siberia a -40°C.