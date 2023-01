Lombardia | A Fontana | ' non so se qualcuno abbia promesso candidatura a Moratti | io no'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Milano, 11 gen. (Adnkronos) - Sehaa Letizialaalla presidenza della Regione, "io non lo so. Sicuramente ho una visione diversa delle istituzioni, non è una questione dinastica". Oltretutto "io non avevo titolo alcuno per garantire la successione in quel ruolo". Lo ha detto ai microfoni del Tg1 Mattina Attilio, presidente della Regionee ricandidato dal centrodestra alla guida della Regione alle prossime elezioni regionali. "Se qualcun altro ha fatto una promessa -spiega- io non sono in grado di poterlo dire, ma sicuramente io non posso aver garantito qualcosa che non era nella mia disponibilità garantire".