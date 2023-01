Lombardia | A Fontana | ' Comitato Nord? Conta la scelta di Bossi di mantenere unità Lega'

Insomma,ha fallito: "Bisogna cambiare". E Majorino può essere il governatore giusto per farlo, attento ai territori e a quellaorientale "dimenticata" dal centralismo regionale ...Quaranta minuti a testa per esporre le proprie idee sulla: "Masfugge al confronto comincia Majorino questo vuol dire che ha pochi argomenti". L'europarlamentare trova sponde anche ...“Non passa che giorno che Majorino attacchi Regione Lombardia e il governatore Attilio Fontana per poi essere smentito a stretto giro dai fatti e dai numeri. Parli piuttosto delle sue proposte per la ...Milano, 11 gen. (Adnkronos) – Se qualcuno ha promesso a Letizia Moratti la candidatura alla presidenza della Regione Lombardia, “io non lo so. Sicuramente ho una visione diversa delle istituzioni, non ...