L'Eco di Bergamo

...ha fatto di nuovo un disperato tentativo di prendere d'la ... ha affermato lunedì'esercito ucraino. La cattura di Soledar, ...aree che erano particolarmente significative per ladelle ......erano particolarmente importanti direttamente per la... In realtà, già questo darà'enfasi principale alla vittoria su ...ha sottolineato in particolare che Soledar è presa d'... Logistica, l'assalto alla pianura è fuori controllo