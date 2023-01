Lo strato di ozono si sta riformando

Agenzia ANSA

Nel 2040 lodidovrebbe tornare ai livelli del 1980. Ma, avvertono dalle Nazioni Unite, questo successo non è affatto ...Proteggere l'ozonosfera è di fondamentale importanza, non solo perché lodiassorbe quasi tutte le radiazioni ultraviolette dannose per la salute, ma anche perché limita la diffusione ... Il buco dell'ozono si sta chiudendo, strato sarà normale nel 2040 Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Un tempo era il più grande spauracchio ambientale: il buco dell'ozono. Oggi è una ferita che si chiude lentamente. Un tempo il buco nello strato di ozono era il pericolo ambientale pià temuto. Invece ...