La Gazzetta dello Sport

Infatti, oltre aDjokovic, anche la numero due del mondo Ons Jabeur è stata nominata alla guida della Ptpa. Il serbo, ex numero 1 del mondo, aveva annunciato la creazione di questa associazione ...Approfittando anche delle ripetute assenze diDjokovic per la questione vaccinale, il ... Unoagli addominali lo ha obbligato a saltare le ATP Finals di Torino e le finali di Coppa Davis a ... Lo strappo di Novak: torna la Ptpa, l'assogiocatori creata da Djokovic Il serbo supera Nadal raggiungendo la finale n.131 sul circuito. Domani cercherà il titolo n°92 contro Sebastian Korda ...Novak Djokovic ha raggiunto i quarti di finale all’ATP250 di Adelaide 1, primo torneo dell’anno che si disputa in contemporanea con la United Cup. Il serbo ha gestito in due tie-break le velleità del ...