Lo scontro generazionale raccontato dai beauty look dei Golden Globes 2023

Leggi su amica

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Hollywood sta cambiando. C’è una nuova generazione di celeb in città, che sta rivoluzionando i canoni di bellezza. Ed è così che, persino un tempio dell’eleganza glam come il red carpet deisi trasforma in un terreno di incontro – e, per certi versi, anche di– tra vecchie e nuove generazioni di Hollywood. Tra chi continua a consacrare la sfilata sul tappeto rosso omaggiando il brillante passato del Cinema e chi lo interpreta in chiave nuova e moderna. Strizzando l’occhio alle tendenze di TikTok. Giunti all’80esima edizione, i, forse, rappresentano un passaggio di testimone chiave in fatto di. Un territorio di sperimentazioni, dove le nuove star osano con acconciature e make up ...