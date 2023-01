Lo scaricabarile di benzina

Leggi su fmag

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La cosa è andata più o meno così: capo del Governo e Ministro dell’Interno per anni sono andati in giro a raccontare di come avrebbero rimosso coattamente le “vergognose” accise dai carburanti. Ne hanno fatti video social e campagne media. Ora che sono a Roma, però, si sono resi conto che il mancato introito nelle casse statali è un lusso che l’esecutivo Draghi ha potuto permettersi, mentre il loro no. Quindi, quella vecchia volpe il cui maggior pregio è la totale assenza di senso dell’imbarazzo, insieme al resto dell’Esecutivo, la butta in caciara: “È colpa delle speculazioni”. I vertici della Guardia di Finanza vengono finanche convocati a Palazzo Chigi dove Giorgetti e Meloni chiedono al Comandante Generale Giuseppe Zafarana cosa intende fare per contrastare le “speculazioni”. Che, per carità, ci saranno pure, ma resta complesso comprendere in che modo un aumento di 20 o 30 ...