Livio Fassinotti | l' italiano travolto da un camion al rally di Dakar

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Aveva 69 anni, il turistaed ucciso da undurante la nona tappa deltra Riad e Harad. L'uomo abitava a None, in provincia di Torino, e si trovava in Arabia Saudita proprio per assistere...

La vittima è uno spettatore italiano, 69enne, deceduto durante il trasferimento in ospedale: si tratta di, residente a None in via Santorre di Santarosa. Da una prima ricostruzione, ...Si chiamavaabitava a None (Torino), nel Pinerolese, sposato. Aveva annunciato a dei conoscenti di questa zona della provincia di Torino l'intenzione di partire dopo Natale, seguendo ... Incidente mortale alla Dakar 2023 | Morto Livio Fassinotti di None Tragico incidente ieri, martedì 10 gennaio 2023, durante la nona tappa del rally Dakar tra Riad e Harad. Un uomo è morto investito da un camion: si tratta di un 69enne del torinese. Si chiamava Livio ...