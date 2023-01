LIVE Sci alpino | Seconda prova discesa Wengen 2023 in DIRETTA | Mattia Casse è 2° dietro Hintermann | poi Kilde e Paris

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.33 Maxence Muzaton lascia 8 decimi in vetta e 1.62 a metà pista. Nel finalea tenere ma conclude comunque 15° a 2.38. Tocca al suo connazionale Nils Allegre. 11.32 Dominik Schwaiger è lento in avvio ed in ogni altro settore, tanto che conclude in 20a posizione a 3.73. Al via il francese Maxence Muzaton. 11.31 Lo svizzero Stefano Rogentin è quinto al traguardo a 99 centesimi da. Parte Dominik Schwaiger (GER). 11.29 Matteo Marsaglia lascia un secondo e mezzo in alto, rimonta parecchio nel tratto centrale, quindi perde di nuovo nel finale trovandosi a 1.60. Conclude in calando ed è 15° a 2.52. 11.28cede solo 53 centesimi in alto, quindi recupera a 44 ed a 26 dopo la “S” Kernen. Nel finale continua a spingere e si ...