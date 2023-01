LIVE Sci alpino | Seconda prova discesa Wengen 2023 in DIRETTA | dalle 11 00 nuovo assaggio sulla Lauberhorn

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca della primaBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladelladi(Austria) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile. Gli specialisti della velocità tornano in azionesplendida e iconica pista delper andare a studiare le giuste linee in vista della attesissimache si disputerà sabato. Oggi laprenderà il via alle ore 11.00 e ci permetterà di capire quale discesista si sta preparando nel migliore dei modi. Il più veloce nel primo allenamento è stato il ...