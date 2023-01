LIVE – Real Madrid-Valencia 1-1 | Supercoppa spagnola 2023 DIRETTA

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ladi, match valido per la semifinale di. Tutto pronto per il via della competizione a contendersi il trofeo saranno quattro delle squadre più blasonate del campionato iberico. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 20 di mercoledì 11 gennaio. COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempoe. PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F51-1 (39? Benzema, 46? Lino) 52? –vicinissimo al ...

Real Madrid - Valencia live: Calcio - Supercoppa Spagnola La partita Real Madrid - Valencia di Mercoledì 11 gennaio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la semifinale della Supercoppa spagnola ...Dalla Spagna arriva una notizia importante su un rinnovo di contratto fortemente in bilico: ogni scenario è aperto per il futuro.