LIVE Milan-Torino sullo 0-0 | Tatarusanu salva il risultato | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) 2023-01-11 22:10:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com:(calcio d’inizio alle ore 21) è il secondo ottavo di finale in Coppa Italia all’indomani della vittoria in rimonta ai tempi supplementari dell’Inter contro il Parma sempre a San Siro. Oltre allo squalificato Thiaw, Pioli non può contare sugli infortunati Maignan, Florenzi, Kjaer, Ballo-Touré, Krunic, Rebic, Origi e Ibrahimovic. Occasione dall’inizio nel ruolo di falso 9 per De Ketelaere. Calabria, Theo Hernandez, Bennacer, Leao e Giroud rifiatano in panchina. Dall’altra parte Juric deve fare a meno degli indisponibili Aina, Lazaro e Pellegri: ex di turno così come Ricardo Rodriguez, schierato titolare sulla fascia sinistra. Arbitra Rapuano, con Abbattista al Var. Chi passa il turno ai quarti di finale ...