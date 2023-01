(Di mercoledì 11 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladella sfida della quinta giornata del girone preliminare dimaschile di pallavolo tra ACHLjubljana e Sir Sicoma Monini. Di fronte ci sono le prime due della classifica del girone E: la capolista imbattutaguida la graduatoria con 12 punti e con una vittoria avrebbe la certezza della qualificazione come prima classificata, gli sloveni sono secondi con 8 punti all’attivo, arrivano da tre successi consecutivi e provano a riaprire il discorso primo posto nel girone.è la squadra del momento. Finora 14 vittorie in Superlega, 2 in Supercoppa, una nei quarti di Coppa Italia, quattro in ...

Gli uomini di coach Magro, infatti, dopo aver ottenuto due vittorie convincenti controe ... CRONACA E TABELLINO RIVIVI ILSU SPORTFACE RISULTATI e CLASSIFICHE REGOLAMENTO GLI HIGHLIGHTS LIVE Lubiana-Perugia, Champions League volley 2023 in DIRETTA: possibile turn-over per gli umbri La diretta testuale di Lubiana-Perugia, sfida dei gironi della Champions League maschile 2023 di volley: aggiornamenti e punteggio live ...A distanza di quasi un mese dall'ultima partita europea, la Sir Safety Perugia torna oggi in campo in Champions League per la partita che vedrà la squadra umbra sfidare gli sloveni dell'ACH Volley Lub ...