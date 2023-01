LIVE Lubiana-Perugia 1-2 | Champions League volley 2023 in DIRETTA | gli sloveni accorciano le distanze | 25-23

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-25 La free ball di Koncilia dopo l’errore in ricezione di Semeniuk.accorcia le, partita riaperta 23-24 Errore al servizio23-23 Muroooooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 22-23 Non passa il primo tempo di Solè 22-22 Primo tempo Koncilia 22-21 Mano out di Rychlicki da zona 2 21-21 Mano out di Sket da seconda linea 21-20 Mano out Semeniuk da zona 4 20-20 errore al servizio20-19 Vincente Plotnytskyi da zona 2 19-19 Attacco vincente Kok da zona 4 19-18 Errore Al servizio19-17 Errore al servizio18-17 Mano out Sestan da zona 4 18-16 Aceeeeeeeeeeeeeee Solèèèèèèèèèèèèèèèèèè 17-16 Primo tempo Solè 16-16 Invasione16-15 ...